Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья Иванов уходил после матча «Краснодар» — «Зенит» под свист и крики «Позор!»

Судья Иванов уходил после матча «Краснодар» — «Зенит» под свист и крики «Позор!»
Комментарии

Арбитр Сергей Иванов покидал поле после матча «Краснодар» — «Зенит» под свист и крики «Позор!» Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

Встреча состоялась сегодня, 13 апреля. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
«Зенит» приблизился к очередному золоту РПЛ! Команда Семака обыграла «Краснодар»!
«Зенит» приблизился к очередному золоту РПЛ! Команда Семака обыграла «Краснодар»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android