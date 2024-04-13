Судья Иванов уходил после матча «Краснодар» — «Зенит» под свист и крики «Позор!»

Арбитр Сергей Иванов покидал поле после матча «Краснодар» — «Зенит» под свист и крики «Позор!» Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Встреча состоялась сегодня, 13 апреля. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

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