Тренер «Краснодара» Мусаев: не смотрю в таблицу, каждую следующую игру надо выиграть

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру команды в матче 24-го РПЛ с «Зенитом», в котором «быки» уступили со счётом 1:2.

«Когда счёт был в нашу пользу, игра была более открытая. Мы боролись до конца. Старались реализовать моменты. Пропущенные голы — общая вина. А не кого-то одного.

С игроками всегда надо разговаривать. Сейчас надо остыть, отдохнуть. У нас осталось семь туров. И каждую следующую игру надо играть как финал.

Сейчас я больше думаю о том, как играть постоянно так, как в первом тайме. Я не смотрю в таблицу. Если будем играть как в первом тайме — будут победы. Мои мысли, как сделать именно такой футбол», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.