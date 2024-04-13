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Тренер «Краснодара» Мусаев: не смотрю в таблицу, каждую следующую игру надо выиграть

Тренер «Краснодара» Мусаев: не смотрю в таблицу, каждую следующую игру надо выиграть
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру команды в матче 24-го РПЛ с «Зенитом», в котором «быки» уступили со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

«Когда счёт был в нашу пользу, игра была более открытая. Мы боролись до конца. Старались реализовать моменты. Пропущенные голы — общая вина. А не кого-то одного.

С игроками всегда надо разговаривать. Сейчас надо остыть, отдохнуть. У нас осталось семь туров. И каждую следующую игру надо играть как финал.

Сейчас я больше думаю о том, как играть постоянно так, как в первом тайме. Я не смотрю в таблицу. Если будем играть как в первом тайме — будут победы. Мои мысли, как сделать именно такой футбол», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

Турнирная таблица РПЛ
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