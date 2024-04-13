Видеообзор волевой победы «Зенита» в матче РПЛ с «Краснодаром»

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1.
На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.
Права на видео принадлежат ОАО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ЗЕНИТ.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.
- 13 апреля 2024
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