«Реал» на выезде с минимальным перевесом обыграл «Мальорку»

Завершился матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. В качестве главного арбитра выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу мадридской команды.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник мадридского клуба и сборной Франции Орельен Тчуамени.

После 30 туров чемпионата Испании «Мальорка» набрала 31 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Реал» продолжает лидировать в Примере, заработав 78 очков после 31 игры.

В следующем туре мадридцы дома сыграют с «Барселоной». Игра пройдёт 21 апреля и начнётся в 22.00 по московскому времени. «Мальорка» днём позже на выезде встретится с «Севильей».