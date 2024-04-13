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Павел Погребняк: в нашем чемпионате есть «Зенит» и все остальные

Павел Погребняк: в нашем чемпионате есть «Зенит» и все остальные
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и санкт-петербургским клубом, который завершился победой гостей со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

— В нашем чемпионате есть «Зенит» и все остальные. Хотя после первого (тайма. — Прим. «Чемпионата») «Краснодар» был хорош.

— Второй тайм и отрыв в четыре очка говорят, что «Зенит» — чемпион?

— Чемпион ли «Зенит»? Понятно, что скажу банальные вещи — впереди ещё семь туров, всякое может произойти. Но не в нашем чемпионате.

— Значит, вас как болельщика можно уже поздравлять?

— Рано ещё. (Смеётся). Но шаг сделан хороший, — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

Турнирная таблица РПЛ
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