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Тренер «Арсенала» Артета рассказал о главной способности Зинченко

Тренер «Арсенала» Артета рассказал о главной способности Зинченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции перед матчем 33-го тура АПЛ против «Астон Виллы» рассказал о том, что Александр Зинченко постепенно находит игровой ритм.

«Я думаю, что Алекс имеет способность играть в любой игре при любых условиях и быть собой. Это большая вещь, когда игрок может такое. У него есть некоторые трудности, особенно из-за травм. Есть трудности в нахождении игрового ритма и стабильности.

Теперь он вернулся в форму, теперь у него есть несколько игр за плечами, он играет всё лучше и лучше. Матч с «Астон Виллой» — это очень важная игра для нас», – сказал Артета в эфире YouTube-канала BeanymanSports.

В этом сезоне в составе «канониров» Александр Зинченко сыграл 32 игры, забил один гол и отдал два ассиста.

Игра «Арсенал» – «Астон Вилла» состоится сегодня, 14 апреля, начало — в 18:30 мск.

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