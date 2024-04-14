Андрей Мостовой: «Краснодар» не удивил

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой отметил, что его не удивил «Краснодар», с которым сине-бело-голубые играли в матче 24-го тура чемпионата России и победили со счётом 2:1.

«Удивил ли «Краснодар»? Нет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, на 16-й минуте уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте игры колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сравнял счёт в матче. На 63-й минуте бразилец Артур Гимарайнс забил второй мяч сине-бело-голубых и вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте «Краснодар» остался вдесятером. С поля был удалён защитник Виктор Тормена.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.