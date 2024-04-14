«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Зенитом» в РПЛ

«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2).

«Момент, когда трудно подбирать слова. Мы отдали все силы и бились до последней секунды этого матча! Вы — были с нами и заряжали своей энергией в течение всей игры. Спасибо каждому из вас за поддержку! Мы вместе, чёрно-зелёные, а значит вместе станем ещё сильнее», — написано в официальном телеграм-канале «Краснодара».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 43 очка. «Зенит», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 47 очков.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Факелом», а «Зенит» проведёт матч с «Оренбургом».

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