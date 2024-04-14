Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Зенитом» в РПЛ

«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Зенитом» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Момент, когда трудно подбирать слова. Мы отдали все силы и бились до последней секунды этого матча! Вы — были с нами и заряжали своей энергией в течение всей игры. Спасибо каждому из вас за поддержку! Мы вместе, чёрно-зелёные, а значит вместе станем ещё сильнее», — написано в официальном телеграм-канале «Краснодара».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 43 очка. «Зенит», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 47 очков.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Факелом», а «Зенит» проведёт матч с «Оренбургом».

Материалы по теме
«Зенит» приблизился к очередному золоту РПЛ! Команда Семака обыграла «Краснодар»!
«Зенит» приблизился к очередному золоту РПЛ! Команда Семака обыграла «Краснодар»!
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Медведев и Хашиг гуляют перед матчем «Краснодар» — «Зенит»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android