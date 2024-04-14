Андрей Мостовой: «Зениту» нечего было терять во втором тайме матча с «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, почему сине-бело-голубые провели два разных тайма в минувшем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). После первой половины игры сине-бело-голубые уступали со счётом 0:1, однако во второй половине забили два мяча и одержали победу.

«Тяжело сказать. В начале была пара моментов, потом пропустили мяч. У нас была новая тактика, играли в пять защитников, где-то привыкали в первом тайме. Во втором тайме понимали, что терять нечего — нужно идти в атаку», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, на 16-й минуте уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте игры колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сравнял счёт в матче. На 63-й минуте бразилец Артур Гимарайнс забил второй мяч сине-бело-голубых и вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте «Краснодар» остался вдесятером. С поля был удалён защитник Виктор Тормена.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.