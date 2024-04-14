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Хави: в матче с «ПСЖ» нас ждёт настоящее испытание, но мы в отличной форме

Хави: в матче с «ПСЖ» нас ждёт настоящее испытание, но мы в отличной форме
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы находимся в лучшем моменте сезона. В матче с «Кадисом» мы очень хорошо выступили на очень сложном поле. Во вторник нас ждёт настоящее испытание, самое сложное, но мы находимся в отличной форме», — приводит слова Хави Relevo.

Напомним, матч «Барселона» — «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч между этими командами, прошедший в Париже, завершился победой сине-гранатовых со счётом 3:2. В той игре в составе «Барселоны» голы забили Рафинья, оформивший дубль, а также Андреас Кристенсен. За «ПСЖ» голы забили Усман Дембеле и Витинья.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    
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