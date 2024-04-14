Хави: в матче с «ПСЖ» нас ждёт настоящее испытание, но мы в отличной форме

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 16 апреля.

«Мы находимся в лучшем моменте сезона. В матче с «Кадисом» мы очень хорошо выступили на очень сложном поле. Во вторник нас ждёт настоящее испытание, самое сложное, но мы находимся в отличной форме», — приводит слова Хави Relevo.

Напомним, матч «Барселона» — «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч между этими командами, прошедший в Париже, завершился победой сине-гранатовых со счётом 3:2. В той игре в составе «Барселоны» голы забили Рафинья, оформивший дубль, а также Андреас Кристенсен. За «ПСЖ» голы забили Усман Дембеле и Витинья.