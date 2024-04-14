Хави высказался об игре Феликса после победного гола ударом через себя в ворота «Кадиса»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал игру португальского вингера Жоау Феликса в матче 31-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (1:0).

«Феликс – очень талантливый футболист. Он счастлив и провёл отличный матч. Он забил красивейший гол, но также он усердно работал и прессинговал. Мы предоставили ему свободу перемещения, чтобы он мог использовать свой талант. Сегодня он чудесно потрудился.

У меня очень хорошие отношения с Жоау и со всеми футболистами. Я верю в эту семью. Я знал, что мы сделаем шаг вперёд в своей игре. Думаю, наша команда прибавила, мы стали лучше защищаться, стали более амбициозными. Это лучший момент сезона», – приводит слова Хави Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Отметим, единственный и победный гол в этой встрече на 37-й минуте после подачи углового забил ударом через себя форвард сине-гранатовых и сборной Португалии Жоау Феликс.

После 31 матча в чемпионате Испании «Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Кадис» с 25 очками после аналогичного количества игр находится на 18-й строчке.

Материалы по теме Феликс прокомментировал победный гол «Кадису» ударом через себя

Хави забавным образом вручил детям подарки на Рождество:

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте