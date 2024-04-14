Михаил Кержаков назвал главную причину победы «Зенита» над «Краснодаром»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:1. Кержаков назвал главную причину победы «Зенита» в матче с «быками» — перестроение схемы под конкретного соперника и индивидуальное мастерство игроков.

«Мы немного схему перестроили. Опять же, как со «Спартаком». Наверное, это главный ключ к победе. Плюс личное мастерство наших игроков: и Кассьерра, и Артур забили шикарные голы.

«Зенит» сильно приблизился к чемпионству после победы? Нет, к сожалению для меня. К счастью для любителей футбола. Для меня лично было бы лучше, если бы был большой отрыв. Четыре очка — отрыв маленький, впереди ещё много туров», — сказал Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, благодаря этой победе «Зенит» укрепил свои лидерские позиции в Российской Премьер-Лиге. Теперь сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице с отрывом в четыре очка.