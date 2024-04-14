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«Сколько можно держать людей за дураков?!» Быстров раскритиковал руководство «Спартака»

«Сколько можно держать людей за дураков?!» Быстров раскритиковал руководство «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров жёстко раскритиковал руководство московского клуба. По его словам, боссы красно-белых держат людей за дураков, оставляя на посту главного тренера Гильермо Абаскаля. Быстров считает, что «Спартаку» стоит обратить внимание на свободных российских тренеров — Игоря Шалимова или Александра Кержакова.

«Есть вопросы к руководству «Спартака». Сколько можно держать людей за дураков? Как страусы, головы в песок засунули. Как ещё говорить? Что вы ждёте? Шалимов свободен, Кержаков… Ну назначьте, хватит уже мучить себя и болельщиков. Невозможно на это смотреть», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Накануне «Спартак» проиграл последней команде РПЛ «Сочи» со счётом 0:1. Благодаря этой победе южане поднялись с 16-го на 15-е место в турнирной таблице.

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