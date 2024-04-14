Форвард «Краснодара» Кордоба: ошибки арбитра в матче с «Зенитом»? Тут мне нечего сказать

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопросы после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Он остался недоволен судейством Сергея Иванова. В субботу, 13 апреля, краснодарцы уступили сине-бело-голубым со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар».

— Что произошло в матче с «Зенитом»? Показалось, что было совершенно два разных тайма.

— А что ты (обращение к журналисту. — Прим. «Чемпионата») думаешь про арбитра?

— В матче были ошибки.

— Мне тут нечего больше сказать.

— Но сейчас возможно продолжать бороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Это зависит не от нас. Вы всё видели, — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.