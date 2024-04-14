Форвард «Краснодара» Кордоба: ошибки арбитра в матче с «Зенитом»? Тут мне нечего сказать
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Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопросы после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Он остался недоволен судейством Сергея Иванова. В субботу, 13 апреля, краснодарцы уступили сине-бело-голубым со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар».
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16' 1:1 Кассьерра – 48' 1:2 Артур – 63'
Удаления: Тормена – 90' / нет
— Что произошло в матче с «Зенитом»? Показалось, что было совершенно два разных тайма.
— А что ты (обращение к журналисту. — Прим. «Чемпионата») думаешь про арбитра?
— В матче были ошибки.
— Мне тут нечего больше сказать.
— Но сейчас возможно продолжать бороться с «Зенитом» за чемпионство?
— Это зависит не от нас. Вы всё видели, — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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