Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Краснодара» Кордоба: ошибки арбитра в матче с «Зенитом»? Тут мне нечего сказать

Форвард «Краснодара» Кордоба: ошибки арбитра в матче с «Зенитом»? Тут мне нечего сказать
Комментарии

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопросы после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Он остался недоволен судейством Сергея Иванова. В субботу, 13 апреля, краснодарцы уступили сине-бело-голубым со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

— Что произошло в матче с «Зенитом»? Показалось, что было совершенно два разных тайма.

— А что ты (обращение к журналисту. — Прим. «Чемпионата») думаешь про арбитра?

— В матче были ошибки.

— Мне тут нечего больше сказать.

— Но сейчас возможно продолжать бороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Это зависит не от нас. Вы всё видели, — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Матвей Сафонов: 35 тысяч на игре с «Зенитом»? Жаль, нельзя сказать матом — это кайф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android