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Игрок «Реала» Тчуамени подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Мальоркой»

Игрок «Реала» Тчуамени подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Мальоркой»
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Фанат «Мальорки» демонстрировал «обезьяньи» жесты в адрес опорного полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени во время того, как французский футболист праздновал свой гол в ворота команды соперника. Данный инцидент произошёл во время матча 31-го тура испанкой Примеры (0:1). Об этой ситуации информирует Football Espana со ссылкой на Movistar Plus+.

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 48'    

Сообщается, что, помимо демонстрации оскорбительных жестов, болельщик также бросил в сторону Тчуамени бутылку с водой.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Защитники «сливочных» Начо Фернандес и Антонио Рюдигер пришли в ярость из-за этой ситуации и сообщили о произошедшем главному судье встречи.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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