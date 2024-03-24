«Мне всё равно». Тчуамени — о том, когда Мбаппе объявит о переходе в «Реал»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени ответил на вопрос, когда нападающий «ПСЖ» и его соотечественник Килиан Мбаппе объявит о своём переходе в стан «сливочных».

«Честно говоря, прямо сейчас, в это время, мне всё равно (улыбается). Посмотрим, что он сделает, но сейчас он игрок «ПСЖ». Увидим, что произойдёт в будущем», — приводит слова Тчуамени журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Реал» объявит о подписании Мбаппе перед чемпионатом Европы 2024 года, стартующим 14 июня. Сообщалось, что официальное объявление о подписании 25-летнего футболиста точно не будет сделано до того момента, пока «Реал» и «ПСЖ» не вылетят из Лиги чемпионов, где они могут встретиться.