«Урал» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:15 мск

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Сегодня, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 13-м туре нынешнего сезона РПЛ «Динамо» одержало домашнюю победу над «Уралом» со счётом 2:1. Тогда в составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин и Бителло. За екатеринбуржцев единственный мяч забил Илья Ишков.

В данный момент «Урал» находится на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьем месте с 38 очками после аналогичного количества встреч.