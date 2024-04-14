Главный тренер «Сокола» перешёл в «Кубань» перед стартом сезона для казанцев

Бывший главный тренер казанского «Сокола» Евгений Варламов присоединился к краснодарской «Кубани», которую возглавляет Роберт Евдокимов. Об этом сообщает пресс-служба «Кубани». Также в тренерский штаб Евдокимова вошёл Олег Нечаев.

Сегодня, 14 апреля, «Сокол» проведёт свой первый матч в ЛЕОН-Второй лиге Б. Его соперником станет команда «Пари Нижний Новгород-2». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Кубань», выступающая в Мелбет Первой лиге, также сыграет сегодня. В рамках 27-го тура краснодарцы встретятся с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Матч пройдёт на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым из Ростова-на-Дону. Время начала встречи — 19:00 мск.