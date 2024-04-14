Главный тренер «Сокола» перешёл в «Кубань» перед стартом сезона для казанцев
Поделиться
Бывший главный тренер казанского «Сокола» Евгений Варламов присоединился к краснодарской «Кубани», которую возглавляет Роберт Евдокимов. Об этом сообщает пресс-служба «Кубани». Также в тренерский штаб Евдокимова вошёл Олег Нечаев.
Сегодня, 14 апреля, «Сокол» проведёт свой первый матч в ЛЕОН-Второй лиге Б. Его соперником станет команда «Пари Нижний Новгород-2». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.
Россия - LEON-Вторая лига Б . 1-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород-2
Нижний Новгород
Не начался
Сокол К
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Кубань», выступающая в Мелбет Первой лиге, также сыграет сегодня. В рамках 27-го тура краснодарцы встретятся с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Матч пройдёт на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым из Ростова-на-Дону. Время начала встречи — 19:00 мск.
Россия - Мелбет Первая лига . 27-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кубань
Краснодар
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 14 апреля 2024
-
14:12
-
14:09
-
14:02
-
13:59
-
13:57
-
13:49
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:14
-
13:11
-
13:04
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:47
-
12:40
-
12:35
-
12:31
-
12:25
-
12:21
-
12:20
-
12:12
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:46
-
11:36
-
11:26
-
11:15
-
11:15