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Главный тренер «Сокола» перешёл в «Кубань» перед стартом сезона для казанцев

Главный тренер «Сокола» перешёл в «Кубань» перед стартом сезона для казанцев
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Бывший главный тренер казанского «Сокола» Евгений Варламов присоединился к краснодарской «Кубани», которую возглавляет Роберт Евдокимов. Об этом сообщает пресс-служба «Кубани». Также в тренерский штаб Евдокимова вошёл Олег Нечаев.

Сегодня, 14 апреля, «Сокол» проведёт свой первый матч в ЛЕОН-Второй лиге Б. Его соперником станет команда «Пари Нижний Новгород-2». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

Россия - LEON-Вторая лига Б . 1-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород-2
Нижний Новгород
Не начался
Сокол К
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кубань», выступающая в Мелбет Первой лиге, также сыграет сегодня. В рамках 27-го тура краснодарцы встретятся с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Матч пройдёт на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым из Ростова-на-Дону. Время начала встречи — 19:00 мск.

Россия - Мелбет Первая лига . 27-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кубань
Краснодар
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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