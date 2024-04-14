Вратарь «Краснодара» Сафонов: хоронить шансы на чемпионство нельзя

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос, есть ли у «быков» шансы на продолжение чемпионской гонки. По словам голкипера, пока нельзя хоронить чемпионские амбиции «Краснодара», команда должна делать максимум, зависящий от себя, — побеждать в каждом из оставшихся матчей.

«Сейчас многое зависит от нас, от наших дальнейших результатов. Наша задача — выходить и побеждать в каждом из оставшихся матчей, тогда у нас будут шансы. Будем смотреть, как играет «Зенит», но последние туры показали, что каждый может обыграть каждого. Хоронить шансы на чемпионство нельзя, надо поставить себе максимальную задачу на оставшиеся туры», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате страны «Зенит» (47 очков). Отрыв между командами увеличился после победы «Зенита» в очном матче с «Краснодаром» (2:1).