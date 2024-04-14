Личка: сегодня играет Шунин. Ошибки Лещука в матче со «Спартаком» на его совести

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал решение поставить Антона Шунина в ворота в матче с екатеринбургским «Уралом». В прошлом туре основным голкипером бело-голубых был Игорь Лещук, который совершил две ошибки, приведшие к пропущенным мячам. «Спартак» выиграл со счётом 2:1.

«Сегодня играет Шунин. Причины знаете все. К сожалению, у Лещука не получилось помочь команде. Две ошибки на его совести. Поэтому сегодня будет играть Шунин. Он ждал свой шанс. Физически он готов на сто процентов. Как и ментально. Сомнений никаких у меня нет», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Сегодняшнюю игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.