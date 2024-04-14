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Агент Худякова: для продолжения карьеры рассматриваем Турцию, парню нужно играть

Агент Худякова: для продолжения карьеры рассматриваем Турцию, парню нужно играть
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы вратаря московского «Локомотива» Даниила Худякова, рассказал, где может продолжить карьеру его подопечный. По словам агента, приоритетный вариант для Худякова — Турция.

«Я работаю в разных направлениях, рассматриваем Европу. В основном это Турция, потому что уехать туда сейчас у российских футболистов шансов больше. В другие европейские страны уехать можно, но тяжелее, а у Дани всё-таки пока не тот статус.

Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию. А не когда ты трудишься, классно показываешь себя в течение недельного цикла, но всегда в старте выходит любимый вратарь», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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