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Зарема Салихова: увольнение Абаскаля — с запозданием на один год. Уйти должен и Малышев

Зарема Салихова: увольнение Абаскаля — с запозданием на один год. Уйти должен и Малышев
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского клуба.

«Увольнение Абаскаля — с запозданием на один год. Это не спасет ситуацию. Должен уйти и Малышев», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025-го. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).

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