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Кто должен возглавить «Спартак» после Гильермо Абаскаля?

Кто должен возглавить «Спартак» после Гильермо Абаскаля?
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Сегодня, 14 апреля 2024 года, стало известно об увольнении Гильермо Абаскаля из московского «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера на временной основе был назначен один из ассистентов испанца — Владимир Слишкович.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: кто станет следующим полноценным главным тренером «Спартака»?

Напомним, московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах.

35-летний Гильермо Абаскаль был главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его трудовое соглашение с красно-белыми действовало до конца следующего сезона.

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