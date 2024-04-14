Кто должен возглавить «Спартак» после Гильермо Абаскаля?

Сегодня, 14 апреля 2024 года, стало известно об увольнении Гильермо Абаскаля из московского «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера на временной основе был назначен один из ассистентов испанца — Владимир Слишкович.
«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: кто станет следующим полноценным главным тренером «Спартака»?
Напомним, московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах.
35-летний Гильермо Абаскаль был главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его трудовое соглашение с красно-белыми действовало до конца следующего сезона.