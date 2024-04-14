Тюкавин установил личный рекорд по количеству голов в одном сезоне РПЛ

Сегодня, 14 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Хозяева выиграли со счётом 2:1. Единственный мяч бело-голубых на счету нападающего Константина Тюкавина. Он забил свой 10-й гол в нынешнем сезоне РПЛ. Это самый результативный сезон в его карьере, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Диего Лаксальт от центральной линии навесил по правому полуфлангу на Тюкавина, тот «отклеился» от Эммерсона, убежал и от него, и от Артёма Мамина, и из штрафной красиво пробил в ближний верхний угол мимо Ильи Помазуна.

Напомним, в составе «Урала» забитыми мячами отметились Даниэль Мишкич и Алексей Каштанов.