Тюкавин установил личный рекорд по количеству голов в одном сезоне РПЛ
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Сегодня, 14 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Хозяева выиграли со счётом 2:1. Единственный мяч бело-голубых на счету нападающего Константина Тюкавина. Он забил свой 10-й гол в нынешнем сезоне РПЛ. Это самый результативный сезон в его карьере, сообщает телеграм-канал Opta Sports.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Мишкич – 10' 1:1 Тюкавин – 34' 2:1 Каштанов – 90+5'
Удаления: Каштанов – 90+6' / нет
Диего Лаксальт от центральной линии навесил по правому полуфлангу на Тюкавина, тот «отклеился» от Эммерсона, убежал и от него, и от Артёма Мамина, и из штрафной красиво пробил в ближний верхний угол мимо Ильи Помазуна.
Напомним, в составе «Урала» забитыми мячами отметились Даниэль Мишкич и Алексей Каштанов.
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