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Ливерпуль — Кристал Пэлас, 0:1, Вест Хэм — Фулхэм, 0:2: результаты матчей 33-го тура АПЛ 14 апреля 2024 года

«Ливерпуль» дома cенсационно уступил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась неожиданной победой гостей со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 14'    

На 14-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник гостей Эберечи Эзе с передачи Тайрика Митчелла.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке.

В параллельном матче встречались две лондонские команды. «Вест Хэм» на своём поле проиграл «Фулхэму» со счётом 0:2.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Перейра – 9'     0:2 Перейра – 72'    

Оба мяча забил бразильский полузащитник гостей Андреас Перейра. Он отличился на девятой и 72-й минутах.

После этой встречи «Фулхэм» с 42 очками в 33 играх поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» после аналогичного количества игр находится на восьмой строчке (48 очков).

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