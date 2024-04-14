Нигматуллин: Лантратов один из лучших вратарей РПЛ. В какой форме Худяков, сказать сложно

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слова агента Вадима Шпинёва, который представляет интересы вратаря московского «Локомотива» Даниила Худякова, о будущем клиента. По словам агента, приоритетный вариант для Худякова — Турция.

«Слова Шпинёва абсолютно объяснимы. Каждому хочется, чтобы его подопечные получали больше игровых минут. В данном случае сложно сказать, в какой форме Худяков. В игре мы его давно не видели. Если говорить о Лантратове, то он является одним из лучших вратарей в российском чемпионате. Лантратов — достаточно стабильный вратарь. Говорить о том, что были предпосылки поменять его, не приходится», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.