Видеообзор неожиданного поражения «Динамо» в матче РПЛ с «Уралом»

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

На 10-й минуте хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Илья Ишков. На 34-й минуте нападающий гостей Константин Тюкавин сравнял счёт. На 90+5-й минуте гол нападающего Алексея Каштанова принёс победу екатеринбуржцам. После этого Каштанов получил вторую жёлтую карточку из-за того, что на радостях сорвал футболку. «Урал» завершал матч в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ОАО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Динамо» Москва.

«Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 23 очка в 23 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьем месте с 38 очками после аналогичного количества встреч.