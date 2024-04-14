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Гладилин прокомментировал информацию о конфликте между Абаскалем и Слишковичем

Гладилин прокомментировал информацию о конфликте между Абаскалем и Слишковичем
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном конфликте между экс-тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и его ассистентом Владимиром Слишковичем.

«Можно не соглашаться с решениями главного тренера, но продолжать выполнять его требования. Видимо, Слишкович не настаивал на своём и плохо соглашался, раз результат у всей команды плохой. Соглашаться/не соглашаться — это всё слова. Пускай выйдет и покажет свою работу», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Ранее стало известно о том, что «Спартак» отправил в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля. К ответной встрече 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» команду будет готовить ассистент испанца Владимир Слишкович.

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