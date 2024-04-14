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Казанский: решение по Абаскалю такое же предсказуемое, как гром в грозу

Казанский: решение по Абаскалю такое же предсказуемое, как гром в грозу
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Известный российский футбольный комментатор Денис Казанский прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«Решение по Абаскалю такое же предсказуемое, как гром в грозу. Вопрос в другом.

Никто бы не удивился, если зимой у «Спартака» появился новый главный. Большая пауза, добавление новых игроков – этот сезон точно не потеряли бы. Но раз уж руководство не пошло на это в логичный момент, то сейчас ход на стратегический точно не похож. До третьего места всего три очка. Сезон приключений. Перевернуть его в воздухе тоже вполне можно. Дожить с Абаскалем до развязки и параллельно искать новую персону.

Хотя… как говорят в Поднебесной — то, что случается, случается вовремя. Посмотрим, чему этот процесс научит новое руководство. Тренер должен тренировать. Чрезмерные полномочия ведут к утрате реальности и удивительному «выбору стартового состава», – написал Казанский в своём телеграм-канале.

14 апреля стало известно о том, что «Спартак» отправил в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля. К ответной встрече 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» команду будет готовить ассистент испанца Владимир Слишкович.

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