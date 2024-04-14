Максим Деменко: Абаскаль уже сам устал от ситуации в «Спартаке»

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака», а также сказал, что хотел бы видеть у руля команды Станислава Черчесова.

«На самом деле, уже сам Абаскаль устал от этой ситуации. Опять же, было время на подумать, но всё-таки не стали с ним контракт продлевать до конца сезона. Скорее всего, все пообщались, договорились, какие-то моменты подписали и разбежались. Когда уже аура стоит и все говорят, пишут одно и то же, то, конечно, нужно это всё менять.

Тяжело сказать, плохо или хорошо сейчас для команды уход Абаскаля. Понятно, что будет его помощник работать до конца сезона, как пишут все. Поэтому здесь, честно говоря, роли нет. Единственное, может, он поменяет в плане состава, может, какие-то моменты будут другие. Что-то, но поменяется однозначно. Не так сильно, но мы увидим изменения.

На посту главного тренера мне бы хотелось видеть российского специалиста, а точнее Черчесова», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).