«Очень неприятно». Защитник «Ливерпуля» Робертсон — о матче с «Кристал Пэлас»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал результат матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который «красные» проиграли со счётом 0:1.

«В первом тайме мы играли играли ниже своего уровня. Во втором тайме мы были лучше, но мы плохо реализовывали свои моменты перед чужими воротами, это повторяется на протяжении нескольких последних игр. Если ты не проявляешь хладнокровия перед воротами, то ты не выигрываешь матчи. У нас было шесть или семь голевых моментов с игры, но, к сожалению, мы не смогли забить. Очень неприятно», — приводит слова Робертсона пресс-служба клуба.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити» (73). На втором месте «Арсенал» (71), который в данный момент проводит свой матч 33-го тура.