«Крылья Советов» обыграли «Рубин» и поднялись на шестое место в таблице РПЛ

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра игру обслуживал Роман Галимов. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
Счёт на девятой минуте встречи открыл полузащитник хозяев Юрий Горшков. В добавленное время матча вратарь «Рубина» Юрий Дюпин побежал в штрафную хозяев в надежде сравнять счёт, но самарцы перехватили мяч. В ответной контратаке Владимир Хубулов отправил мяч в покинутые голкипером ворота.
После 23 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на девятой строчке.
- 14 апреля 2024
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