Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Рубин, 2:0: результат матча 24-го тура РПЛ 14 апреля 2024 года

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» и поднялись на шестое место в таблице РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра игру обслуживал Роман Галимов. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Горшков – 9'     2:0 Хубулов – 90+8'    

Счёт на девятой минуте встречи открыл полузащитник хозяев Юрий Горшков. В добавленное время матча вратарь «Рубина» Юрий Дюпин побежал в штрафную хозяев в надежде сравнять счёт, но самарцы перехватили мяч. В ответной контратаке Владимир Хубулов отправил мяч в покинутые голкипером ворота.

После 23 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на девятой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android