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Захарян — в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Альмерией»

Сегодня, 14 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Альмерия». Команды сыграют на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан, Субименди, Мерино, Захарян, Бекер, Барренечеа, Оярсабаль.

«Альмерия»: Мануэл Максимиану, Пубиль, Гонсалес, Чуми, Ланга, Робертоне, Виера, Лопи, Эмбарба, Ромеро, Баптистау.

После 30 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 49 очков и занимает шестое место. «Альмерия» после аналогичного количества игр в Примере заработала 13 очков и замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Ла Лиги. В том противостоянии сильнее оказался «Реал Сосьедад», победивший со счётом 3:1.