«В первом тайме мы должны были забивать пять голов». Артета — о матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2).

«Мы очень разочарованы результатом, особенно тем, как мы играли. Первый тайм был одним из лучших, которые мы провели в этом сезоне против топ-команд. Мы должны были забить три, четыре, пять, но не получилось. Во втором тайме игра поменялась, мы изо всех сил пытались набрать обороты, нам трудно было доставлять мяч в нужные зоны, мы не дорожили мячом и ничего не смогли создать. Последовало несколько угловых у наших ворот, а затем мы пропустили неудачный гол, а затем и еще один, и потерпели болезненное поражение. Нужно похвалить соперника — они обыграли нас, но нужно двигаться дальше. Сейчас главное — проанализировать ошибки. Именно сейчас, после этого поражения, нужно продемонстрировать свой характер и победить в Мюнхене, у нас есть прекрасная возможность сделать это», — приводит слова Артеты BBC.

После этого поражения «Арсенал» (71 очко) уступил первое место «Манчестер Сити» (73) и находится на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. Третьим идёт «Ливерпуль», также набравший 71 очко.

В среду, 7 апреля, «канонирам» предстоит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/2024 с мюнхенской «Баварией». Напомним, что первая игра в Лондоне завершилась вничью 2:2.