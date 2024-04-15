Игрок «Вест Хэма» Ирти покинул поле на носилках в своём дебютном матче в АПЛ

14 апреля завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Фулхэм». Игра завершилась победой «Фулхэма» со счётом 2:0. Оба мяча забил бразильский полузащитник гостей Андреас Перейра. Он отличился на девятой и 72-й минутах. 19-летний полузащитник хозяев Джордж Ирти в своей дебютной игре в АПЛ на 90+1-й минуте получил травму головы и покинул поле на носилках.

19-летний игрок вышел на поле на 82-й минуте матче, заменив нападающего «Вест Хэма» Майкла Антонио. Это была дебютная игра для футболиста в АПЛ. В конце матча Ирти столкнулся головой с одноклубником Эдсоном Альваресом, после чего Ирти потребовалась помощь медицинского персонала клуба. Футболист покинул поле на носилках, после чего его увезли в больницу.

«Джордж получил травму головы. Он в сознании и доставлен в больницу для дальнейшего обследования», — прокомментировал ситуацию с футболистом главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес для пресс-службы клуба.