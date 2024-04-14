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Матч Серии А «Удинезе» и «Ромы» остановлен из-за проблем со здоровьем у игрока римлян

Матч Серии А «Удинезе» и «Ромы» остановлен из-за проблем со здоровьем у игрока римлян
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Досрочно завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине, Италия. В статусе главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Матч остановили при счёте 1:1.

Италия - Серия А . 32-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Удинезе
Удине
Остановлен
1 : 1
Рома
Рим
1:0 Перейра – 23'     1:1 Лукаку – 64'    

Главный арбитр матча Лука Пайретто остановил матч из-за проблем со здоровьем у защитника «Ромы» Эвана Н'Дика. Во втором тайме игрок упал на газон, вероятно, потеряв сознание. Врачами была оказана помощь. Встреча не будет доиграна сегодня, 14 апреля.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра. На 64-й минуте нападающий римлян Ромелу Лукаку сравнял счёт в матче. Ему ассистировал защитник Бриан Кристанте.

На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков. «Удинезе» располагается на 15-й строчке, имея 28 очков.

Турнирная таблица Серии А
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