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Матч Серии А «Удинезе» и «Ромы» остановлен из-за проблем со здоровьем у игрока римлян

Досрочно завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине, Италия. В статусе главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Матч остановили при счёте 1:1.

Главный арбитр матча Лука Пайретто остановил матч из-за проблем со здоровьем у защитника «Ромы» Эвана Н'Дика. Во втором тайме игрок упал на газон, вероятно, потеряв сознание. Врачами была оказана помощь. Встреча не будет доиграна сегодня, 14 апреля.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра. На 64-й минуте нападающий римлян Ромелу Лукаку сравнял счёт в матче. Ему ассистировал защитник Бриан Кристанте.

На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков. «Удинезе» располагается на 15-й строчке, имея 28 очков.