Главный тренер «Кристал Пэлас» отреагировал на победу в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу лондонской команды в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:0).

«Это выдающаяся победа на «Энфилде», здесь сложно побеждать. Было пиятно видеть, как парни играли, особенно в первом тайме. Поздравляю команду с этой победой. Впереди матч с «Вест Хэмом», нам нужен будет тот же настрой. Думаю, сегодняшняя победа придаст нам уверенности, но нам нужно оставаться собой, быть скромными», — приводит слова Гласнера ВВС.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке.