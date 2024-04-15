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«Барселона» не потерпела ни одного поражения после решения Хави покинуть клуб летом

«Барселона» не потерпела ни одного поражения после решения Хави покинуть клуб летом
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13 апреля «Барселона» минимально победила «Кадис» в матче 31-го тура чемпионата Испании – 1:0.

Единственный гол на счету арендованного у «Атлетико» Жоау Феликса, у которого теперь 10+6 в 37 матчах этого сезона. Таким образом, каталонцы ещё не проиграли ни одного матча после того, как Хави объявил о своём решении покинуть клуб летом.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Последнее поражение датировано 27 января в матче с «Вильярреалом» (3:5), после которого и стало известно об уходе испанца.

Во вторник, 16 апреля, «Барса» сыграет ответный матч с «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ, а уже через пять дней встретится с «Реалом» в чемпионате.

После 31 тура чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 70 очков и занимают второе место.

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