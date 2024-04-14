Красота «Барсы» от Феликса, 5 голов «Сити» и провал «Тоттенхэма». Яркий день в еврофутболе

В субботу в топ-лигах Европы состоялось несколько интересных матчей с участием ведущих команд. Особая интрига в этот уикенд в Германии, где уже в 29-м туре может определиться новый чемпион. Главные события дня – в обзоре «Чемпионата».

«Бавария» и «Штутгарт» отложили чемпионство «Байера»

За шесть туров до финиша «Бавария» и «Штутгарт» отставали от «Байера» на 16 очков. Это означало, что в случае осечек конкурентов Леверкузен становился бы чемпионом Германии, не выходя на поле. Но преследователи лидера сохранили интригу как минимум до воскресенья.

«Бавария» переиграла дома борющийся за выживание «Кёльн», сумев отключиться от мыслей об «Арсенале» и Лиге чемпионов. Хотя гости с большим везением (в первом тайме хозяева несколько раз попадали в штангу) продержались целый час. Только на 65-й минуте мюнхенцы дожали соперника. После розыгрыша углового Геррейру вроде бы навешивал, но мяч пролетел мимо всех и нырнул в сетку. А в компенсированное время Мюллер «обокрал» зазевавшегося Вальдшмидта и забил второй гол «Баварии».

Главная неприятность для пока ещё действующего чемпиона по итогам матча – травма бедра у Кингсли Комана, выбывшего на несколько недель.

«Бавария» — «Кёльн» — 2:0 Фото: Adam Pretty/Getty Images

У «Штутгарта» получился матч попроще, хотя команде Себастьяна Хёнеса противостоял борющийся за еврокубки «Айнтрахт». Хозяева забили три мяча за первые 36 минут. Счёт открыл их суперснайпер Гирасси, для которого этот гол стал уже 25-м в сезоне Бундеслиги. Таким образом, гвинеец побил клубный рекорд, который принадлежал Марио Гомесу.

Затем два результативных действия совершил другой форвард «Штутгарта» – Ундав. Ещё через шесть минут он забил второй гол хозяев, а после этого ассистировал Левелингу. «Штутгарт» всё ближе к попаданию в Лигу чемпионов на будущий сезон.

«Атлетико» сокращает отставание от «Жироны»

В Испании продолжается борьба за титул, но «Жирона» в ней уже не участвует. Команда Мичела отставала на 10 очков от «Реала», а теперь ещё и проиграла в Мадриде. Правда, другому конкуренту – «Атлетико», сократившему отставание от топ-3 до четырёх очков.

Хотя для «Жироны» это был лучший момент для встречи с командой Диего Симеоне на финише сезона. Ведь у «Атлетико» два матча за шесть дней в Лиге чемпионов, а между ними – игра в Примере. Пока хозяева собирались с силами, гости забили быстрый гол на четвёртой минуте. Довбик замкнул прострел Коуту и вышел на первое место в гонке бомбардиров лиги с 17 мячами.

Но на исходе получаса матча Гризманн реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Гутьерреса. А перед перерывом Мората удивил оборону противника финтом Зидана и кроссом на Корреа, который точно пробил головой в дальний угол. В начале второго тайма Гризманн оформил дубль, мощно выстрелив под перекладину с угла вратарской. Игра была сделана.

«Атлетико» — «Жирона» — 3:1 Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«Барселона» не дала «Реалу» уйти в отрыв перед «эль класико»

У «Барселоны» шесть дней между двумя матчами в четвертьфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Волей-неволей Хави пришлось делать ротацию состава в матче с «Кадисом», в частности выпускать в основе Витора Роке. Многообещающий бразильский новичок сыграл час, но не забил.

Борющиеся за выживание хозяева до пропущенного мяча были не слишком опасны. На 37-й минуте Алонсо подал с правого фланга к линии вратарской, а Феликс забил красивый гол ударом в падении через себя.

Во втором тайме «Кадис» как мог поддавил. Хозяева после перерыва даже превзошли гостей по показателю xG – 0,61 гола против 0,34. За четверть часа до конца потребовался эффектный сейв тер Штегена. Но «Барса» удержала победу с любимым счётом Хави. Отставание от «Реала» перед «эль класико» осталось прежним – восемь очков.

«Манчестер Сити» покуражился перед ответным матчем с «Реалом»

«Манчестер Сити» некогда расслабляться: между двумя матчами с «Реалом» – важнейшая игра АПЛ, где команда Хосепа Гвардиолы борется за чемпионство. На «Этихад» приехал стремящийся выжить в элите «Лутон». И получил целую сетку мячей.

Разгром начался быстрым голом, точнее, автоголом Хасиоки. Холанд бил, а лицо японца подкорректировало траекторию движения мяча. «Ман Сити» продолжал атаковать, но «Лутону» везло до 64-й минуты, пока хозяева не разыграли угловой. Ковачичу удался классный удар с лёта. Затем забил и Холанд, правда, с пенальти. Фол в чужой штрафной заработал Доку. Баркли своим голом на 81-й минуте вернул «Лутону» надежду, однако вскоре Доку ушёл от двух защитников и ударом от штанги положил четвёртый мяч в ворота аутсайдера. А добил «Лутон» красивым ударом в девятку Гвардиол.

«Ман Сити» не проигрывает дома на протяжении 41 матча – до повторения клубного рекорда осталась одна игра. Как раз с «Реалом».

«Манчестер Сити» — «Лутон Таун» — 5:1 Фото: Matt McNulty/Getty Images

«Ньюкасл» раздавил «Тоттенхэм»

«Ньюкасл» цепляется за зону еврокубков, а «Тоттенхэм» пытается удержать место в топ-4 и путёвку в Лигу чемпионов. Ожидалась увлекательная битва, а получился разгром. «Сороки» порвали команду Ангелоса Постекоглу, забив по два мяча в каждом из таймов.

Гордон зажигал на своём фланге, и именно вингер «Ньюкасла» отдал голевую передачу на исходе получаса матча на Исака. Энтони накрыл защитника прессингом, а шведский форвард отлично пробил в дальний угол. Ещё через пару минут Гордон забил сам, причём успех хозяевам снова принёс эффективный прессинг. Убрав ван де Вена, Энтони тоже отправил мяч в дальний угол ворот Викарио. В начале второго тайма Исак оформил дубль: Гимарайнс сделал пас из глубины после перехвата, а ван де Вен опять не успел за оппонентом. В концовке Гордон навесил с углового, и Шер показал мастерство игры в воздухе.

Болельщикам «Тоттенхэма» в этот день было больно. Такого точно не ждали.