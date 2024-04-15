Стало известно, что сказал арбитру разозлённый Лунин в конце матча с «Мальоркой»

«Реал» с Андреем Луниным в составе минимально победил «Мальорку» (1:0). Украинский вратарь покинул поле очень недовольным из-за одного из решений арбитра.

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В самом конце встречи в штрафную украинца последовала последняя подача на форварда соперника Ведата Мурики, который в столкновении с Луниным выиграл этот мяч и не попал по пустым воротам. Андрей очень разозлился из-за решения судьи не указать на нарушение правил против него и, по информации издания Defensa Central, даже ссорился на украинском языке.

Однако использовал Лунин и испанский, на котором выразил свои претензии арбитру Санчесу Мартинесу. «Это явный удар, очень чёткий фол… этого не может быть», — приводятся слова украинца источником.

«Реал» лидирует в Ла Лиге, имея в своём активе 78 очков.