Арсен Захарян высказался о сложностях адаптации в испанской Ла Лиге

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян высказался о том, каких игроков хотел бы видеть в своей команде в чемпионате Испании.

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«Адаптация с командой и городом уже закончена, но мне не хватает знаний языка. Мне нужно многое улучшить, чтобы чувствовать себя по-настоящему интегрированным.

Первые два месяца были очень тяжёлыми. У меня было две болезни, которые помешали мне сыграть буквально в последнюю минуту перед игрой.

За время в Испании я понял, что лучше играю в полузащите, чем на крыльях атаки, но у меня нет проблем с игрой впереди. Мой стиль идеально соответствует стилю команды, и я верю, что могу играть, забивать голы и помогать своим товарищам по команде. В коллективном смысле у меня есть надежда выиграть титул с «Реалом Сосьедад». Это не только моя ответственность, но и ответственность каждого, но я верю, что это возможно», – приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды он провёл 36 игр во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и две результативные передачи. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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