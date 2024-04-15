Денис Ткачук: увёз бы маму и сестру из Белгорода, но сейчас им безопаснее находиться дома

Полузащитник и капитан «Волгаря» Денис Ткачук рассказал о жизни в Белгороде в нынешних реалиях. Сам Ткачук родом из Белгорода, сейчас там живёт его семья.

— Я из Белгорода, где сейчас ситуация не самая простая. Помогаю местным, родным. Внимание сконцентрировано на них.

— Кто из вашей семьи там живёт?

— Мама, сестра с семьёй. Сестра уезжать не хочет. Мама ко мне периодически приезжает. Но она помогает сестре, так что тоже никуда не может уехать. Я бы их всех, конечно, увёз. Тем не менее сейчас им безопаснее просто находиться дома и никуда не выходить. Обстановка крайне тяжёлая, — сказал Ткачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

Полностью интервью с Денисом Ткачуком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.