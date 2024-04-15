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Игрок сборной Шотландии Фергюсон получил тяжёлую травму в матче «Болоньи» с «Монцей»

Игрок сборной Шотландии Фергюсон получил тяжёлую травму в матче «Болоньи» с «Монцей»
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Полузащитник итальянской «Болоньи» и сборной Шотландии Льюис Фергюсон получил травму колена в матче 32-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (0:0). Игрок был заменён на 62-й минуте встречи.

По сведениям газеты Corriere dello Sport, ввиду серьёзности полученной травмы колена, имеются опасения, что Фергюсон порвал крестообразную связку, из-за чего он рискует пропустить остаток сезона. Сегодня футболист должен пройти углублённое обследование, после которого станет известен окончательный диагноз.

24-летний Фергюсон выступает за «Болонью» с 2022 года. В этом сезоне шотландец провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 24 млн.

Италия - Серия А . 32-й тур
13 апреля 2024, суббота. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 0
Монца
Монца
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