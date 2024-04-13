«Болонья» поделила очки с «Монцей» в матче 32-го тура Серии А

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Монца». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной. Итоговый результат — 0:0.

Встреча прошла без забитых мячей.

«Болонья» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 32 матча. «Монца» находится на 11-й строчке, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (82).

В следующем туре Серии А «Болонья» сыграет с «Ромой» 22 апреля. Начало матча — в 19:30 мск. «Монца», в свою очередь, дома примет «Аталанту» 21 апреля. Начало встречи — в 21:45 мск.