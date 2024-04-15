Объявлены судейские назначения на матчи 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России сезона-2023/2024. В качестве главных судей выступят Павел Кукуян и Владислав Безбородов.

Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап:

17 апреля (среда)

«Оренбург» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Урал» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.