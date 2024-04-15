Объявлена бригада арбитров на ответный матч «Зенита» и «Спартака» в полуфинале Кубка

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначение на ответные матчи полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Так, центральный матч этой стадии «Зенит» — «Спартак» рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

16 апреля (вторник)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Александр Гончар.

17 апреля (среда)

«Зенит» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.