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Главный тренер «Зенита» Семак высказался об ответном матче со «Спартаком» в Кубке

Главный тренер «Зенита» Семак высказался об ответном матче со «Спартаком» в Кубке
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о преимуществе петербуржцев в один гол перед ответным матчем полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». В первой встрече, напомним, команда с берегов Невы одержала волевую победу 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Насколько фактор преимущества в один гол позволяет команде экономить силы, а вам — экспериментировать с составом?

— Не позволяет — ни экономить силы, ни экспериментировать. Это минимальное преимущество. Конечно, оно есть, но оно настолько мало, что говорить о каком-либо серьёзном превосходстве не приходится, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ответный матч в противостоянии «Зенита» и «Спартака» пройдёт 17 апреля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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