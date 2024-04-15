Главный тренер «Зенита» Семак высказался об ответном матче со «Спартаком» в Кубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о преимуществе петербуржцев в один гол перед ответным матчем полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». В первой встрече, напомним, команда с берегов Невы одержала волевую победу 2:1.

— Насколько фактор преимущества в один гол позволяет команде экономить силы, а вам — экспериментировать с составом?

— Не позволяет — ни экономить силы, ни экспериментировать. Это минимальное преимущество. Конечно, оно есть, но оно настолько мало, что говорить о каком-либо серьёзном превосходстве не приходится, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ответный матч в противостоянии «Зенита» и «Спартака» пройдёт 17 апреля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.