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Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» точно не сможет сыграть со «Спартаком»

Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» точно не сможет сыграть со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник петербуржцев Марио Фернандес точно не сможет помочь своей команде в предстоящем ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком», который пройдёт 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кто точно не примет участия в матче? Сейчас с уверенностью можно говорить только об отсутствии Марио, который в ближайшее время начнёт реабилитацию. Насколько она затянется, мы посмотрим.

Остальные игроки в той или иной степени имеют возможность сыграть. Прошлая игра получилась довольно грубой и жёсткой, поэтому у некоторых наших игроков есть определённые повреждения», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в первом матче в противостоянии «Зенита» и «Спартака» победу одержали петербуржцы (2:1). Победитель по итогам двух встреч выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший отправится в розыгрыш Пути регионов.

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