Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» точно не сможет сыграть со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник петербуржцев Марио Фернандес точно не сможет помочь своей команде в предстоящем ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком», который пройдёт 17 апреля в Санкт-Петербурге.

«Кто точно не примет участия в матче? Сейчас с уверенностью можно говорить только об отсутствии Марио, который в ближайшее время начнёт реабилитацию. Насколько она затянется, мы посмотрим.

Остальные игроки в той или иной степени имеют возможность сыграть. Прошлая игра получилась довольно грубой и жёсткой, поэтому у некоторых наших игроков есть определённые повреждения», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в первом матче в противостоянии «Зенита» и «Спартака» победу одержали петербуржцы (2:1). Победитель по итогам двух встреч выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший отправится в розыгрыш Пути регионов.