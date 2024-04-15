Бышовец: в «Спартаке» работало много россиян и иностранцев — разницы между ними нет

Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался о московском «Спартаке», накануне уволившем Гильермо Абаскаля с должности главного тренера команды.

«Трудно определить увольнение Абаскаля в «Спартаке». Всё-таки работа Абаскаля в первом сезоне, хотим мы этого или нет, была успешной. Но суметь сделать правильные выводы, связанные с этим результатом, а также определить стратегию и развитие команды Абаскалю не удалось. В команде не было единства.

Мне кажется, в «Спартаке» за последнее время работало очень большое количество российских и иностранных тренеров, поэтому большой разницы между ними нет. Отсутствие результата связано с чемпионскими победами команды, которых нет. Единственный успех — работа Карреры, когда «Спартак» стал чемпионом. Я бы хотел видеть в «Спартаке» тренера, который решил бы поставленные руководством задачи», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.