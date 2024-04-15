Павлюченко: мне больно наблюдать за «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко признался, что ему больно наблюдать за родной командой, которая испытывает серьёзный кризис. По мнению экс-футболиста, у красно-белых нет шансов одолеть «Зенит» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Павлюченко считает, что «Спартак» не сможет добыть победу в этом матче даже за счёт характера.

Мне больно наблюдать за москвичами, потому что это моя родная команда. Даже за счёт характера «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Возможно, руководство клуба посчитало, что нужна какая-то эмоциональная встряска, убрав Гильермо Абаскаля, но вряд ли в команде всё хорошо. Шансы будут, только если «Зенит» полностью выставит второй состав», — приводит слова Романа Павлюченко Metaratings.

Напомним, в первом полуфинальном матче Пути РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:2 в Москве. Ответная игра состоится в Санкт-Петерубрге 17 апреля.